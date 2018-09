Arbitraža: objavljamo dokument v korist Sloveniji, ki ga Juncker ignorira

Evropska komisija bi morala podpreti Slovenijo

LJUBLJANA – Objavljamo dokument, ki ga je izdala pravna služba Evropske komisije v zvezi z arbitražo o meji s Hrvaško. Ta potrjuje slovenska stališča o uveljavljanju arbitražne odločbe. Pred dnevi je o tem pisal tudi nemški časnik Spiegel Vendar pa evropska komisija za zdaj tega pravnega mnenja še ni obravnavala. To je včeraj na TV Slovenija potrdila tudi evropska komisarka za promet. Po njenem mnenju za razpravo o dokumentu še ni prepozno, vendar pa so danes po pisanju STA iz tiskovne službe komisije sporočili, da ni načrtovane nobene razprave o tem vprašanju.V tiskovnem predstavništvu so tudi spomnili, da je kolegij o tem razpravljal na podlagi predstavitve vodje pravne službe 4. julija lani. Po razpravi julija lani je komisija objavila izjavo, v kateri je zapisala, da od Slovenije in Hrvaške pričakuje, da bosta arbitražno sodbo izvršili. Izrazila je tudi pripravljenost, da pomaga k zagotovitvi celovite in pravične uresničitve sodbe.Vendar komisija ni storila ničesar, da bi prispevala k uresničitvi razsodbe, čeprav je njena lastna pravna služba maja letos pozvala k pripravi obrazloženega mnenja na podlagi ugotovitev, ki potrjujejo slovenska stališča, da gre pri nespoštovanju arbitražne razsodbe za kršitev prava EU.Pravna služba Evropske komisije je sicer v dokumentu, z datumom 14. maj 2018, zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe predstavila Slovenija o kršitvah prava EU Hrvaške, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti. Predsednik Evropske komisijepa do zdaj ni sledil ocenam pravne službe, ko je odločil, da se komisija ne bo izrekala o sporu o meji med Hrvaško in Slovenijo.Bulčeva je še potrdila, da evropski komisarji mnenja pravne službe nikoli niso dobili na mizo, se je pa o njem govorilo neuradno. Pojasnila je še, da vsebino srečanj določa predsednik komisije Juncker. Evropska komisija lahko po njeni oceni o tem še vedno razpravlja, »če Slovenija pozove komisijo in prosi, da se arbitražna razsodba obravnava naprej, je pa seveda stvar predsednika, ali bo to uvrstil v razpravo pred vsemi komisarji«.V našem uredništvu smo zato stopili v stik z evropskimi komisarji in jih povprašali za mnenje, zakaj komisija ignorira ta dokument in zakaj ne spoštujejo pogodb ter vladavine prava. Na njihove odgovore še čakamo.