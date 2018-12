Animacija: kje bo snežilo? Pripravite lopate

V petek okrepljeno sneženje

Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo

LJUBLJANA – Čeprav smo že sredi decembra, v Sloveniji še nismo občutili prave zime. Po napovedih vremenoslovcev se bo v noči na četrtek pooblačilo. Ves dan bo pretežno oblačno, v južni in osrednji Sloveniji bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature čez dan bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija, piše Agencija RS za okolje (Arso) na svoji spletni strani.V petek bo oblačno, sneženje se bo popoldne in zvečer od juga okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.V soboto zjutraj bo rahlo sneženje ponehalo tudi na severovzhodu, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja.Tudi za preostali del Balkana vremenoslovci napovedujejo obilno sneženje v prihodnjih dneh. Kot piše Severe Weather, naj bi v Gorskem kotarju in Liki zapadlo do 70 cm snega. V snežnem primežu bodo poleg omenjenih dveh držav tudi BiH, deli Srbije, Madžarske in Italije. Animacijo, kako bo snežilo po dnevih, si lahko ogledate na tej povezavi