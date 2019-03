Angelček onkraj mavrice, kjer ni več trpljenja

40 x 20 centimetrov je bil velik tumor.

Za Sanjino zdravljenje ste bralci Novic zbrali 2000 evrov. FOTO: Oste Bakal

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – Pred dnevi se je od nas za vedno poslovila 20-letna študentkaiz Sovjaka v Slovenskih goricah. Trpela je za hudo obliko raka, osteosarkomom, ki ji je dan za dnem odžiral življenje. S svojimi prispevki prek Krambergerjevega sklada ste ji bralci Slovenskih novic lani pomagali vsaj nekoliko omiliti neznosno trpljenje, ki jo je stiskalo vse od leta 2013. Prikupna Sanja je prestala več mučnih kemoterapij, obsevanj ter številnih težkih operacij; s posegi so ji morali odvzeti več kot polovico pljuč, obe trebušni preponi in pet reber.​Kot nam je pred nekaj dnevi zaupala Sanjina mama, so po mnenju zdravnikov UKC Ljubljana izčrpali vse možnosti za njeno ozdravitev, zato so dekle poslali v domačo oskrbo. Kljub visokim odmerkom morfija so se bolečine v prsnem košu iz dneva v dan stopnjevale, Sanja pa je bila pri popolni zavesti in se je vsega zavedala. »Na zadnjem pregledu v mesecu januarju so jipredpisali kapljice, s pomočjo katerih bi bila bolj sproščena. Žal je padla v komo in se prebudila po treh dneh. Čeprav je popolnoma pri zavesti, je zaradi oslabljene dihalne funkcije zadnji mesec dihala le še s pomočjo kisika. Da je bila do konca prisebna, potrjuje tudi dejstvo, da si je izbrala žaro, sliko za zadnje slovo, izrazila želje za cvetje, ki naj krasi njeno zadnje domovanje, žaro ... Zaradi oslabljenega dihanja ni smela prejemati nobenega antidepresiva, saj bi vsakršno pomirjevalo le poslabšalo njeno stanje, zato je bila Sanjina zadnja želja, da bi se poslovila z roko v roki s svojo družino, brez bolečin. Ker pri nas evtanazija ni legalizirana, smo se po težkih premislekih le strinjali z njeno zadnjo željo, da bi je odpeljali v Belgijo, kjer je evtanazija dovoljena, in bi se dostojno poslovila,« nam je v sredo povedala mama Dragica, ki je trpela tako kot njena Sanja.Njeni najbližji, poleg mame Dragice očein sestra, so se s težkim srcem sprijaznili s Sanjino zadnjo željo in začeli zbirati finančna sredstva za prevoz v Belgijo. Pomagala ji namreč niso več niti draga alternativna zdravila. »Čeprav popolnoma pri zavesti, Sanja zaradi oslabljene dihalne funkcije zadnji mesec diha le še s pomočjo kisika. Že ob tako nevzdržnih telesnih bolečinah je psihična stiska ob zavedanju, da so ji šteti zadnji dnevi, da čakaš na konec in umiraš, nepopisna,« nam je žalostno in s težkim srcem razlagala Dragica.Po smrti ljubljene hčerke pa je sporočila naslednje: »V hudih mukah in po težki agoniji se je Sanjin boj končal. Žal ni dočakala uresničitve svoje zadnje želje, da bi prišla do Belgije in umrla v miru. Tega, kar je prestajala zadnji mesec, predvsem zadnja dva tedna, ne bi smelo doživljati nobeno živo bitje na svetu. Bolečina med nami je nepopisna. Zbogom, ljubljena moja srčica, naj ti bo lepo onkraj mavrice, kjer ni več trpljenja in bolečine. Sedaj si najlepši angelček, najlepša in najsvetlejša zvezdica na nebu, tako svetla in čista, kot je bilo tvoje zlato srce! Kako te pogrešam, kako boli ...«Sanja je bila rojena 12. julija 1998. Pred šestimi leti jo je žoga pri telovadbi v 9. razredu močno zadela v predel reber. Zdravnica je ugotovila, da je počeno rebro, in svetovala počitek, a bolečine so nadaljevale. Po enem letu se je pojavila bulica.»Preiskave, ki so sledile, so nas šokirale, saj so nas s pregleda na UKC Maribor še istega dne napotili na UKC Ljubljana in podali diagnozo – rak. Tisto noč sem vso noč prejokala v avtu, zrušil se mi je svet. Bulica, ki se je pokazala ob rebru, je bila le podaljšek ogromnega tumorja, ki je iz počenega rebra zrasel v prsnem košu in svoj pohod nadaljeval med rebroma navzven,« nam je začetke prežalostne zgodbe zaupala strta mati Dragica. Najhuje bilo pred zadnjo operacijo, ko je tumor v Sanjinem telesu neverjetno hitro in v dveh mesecih z velikosti 5 x 7 cm zrasel na 40 x 20 cm. Tako povečan ji je stisnil levo pljučno krilo ter nenehno povzročal plevralni izliv, zaradi katerega so ji morali vstaviti drenažo. Vse bolj jo je dušil, v noči na soboto pa dokončno pretrgal Sanjino življenjsko nit.