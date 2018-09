Andrej Štremfelj visoko dvignil zlatega cepina

Na podelitvi mu je ob strani stala žena Marija Štremfelj. FOTO: Anna Migda

61 let je star Andrej Štremfelj.

Zlati cepin je alpinistični oskar FOTO: Lucyna Lewandowska

VARŠAVA – Mnogi alpinisti in gorniki so na sivi in deževni vikend zaradi slabega vremena ostali v toplih domovih, naš največji himalajec vseh časovpa se je odpravil na Poljsko in tam še uradno podoživel vrhunec svoje alpinistične kariere – visoko nad glavo je pred 2000 gledalci na gorniškem festivalu Ladek dvignil zlatega cepina za življenjske dosežke, ki je najbolj prestižna alpinistična nagrada na svetu.Tako je postal prvi Slovenec z alpinističnim oskarjem za življenjsko delo in edini zemljan s to nagrado za življenjsko delo in za vrhunski vzpon. Slednjega sta prejela leta 1992 zza ekstremni vzpon po južnem stebru Kangčendzenge in to je bil sploh prvi podeljeni zlati cepin oziroma Piolet d'Or, ki ga od takrat podeljuje francoska revija Montagnes.Ker smo Slovenci svetovna velesila v alpinizmu, je šla nagrada do včeraj že sedemkrat v roke naše. Štremfelj se je postavil ob bok največjim svetovnim alpinistom, kot soKot je Kranjčan povedal že junija, ko se je razvedelo, da je letošnji prejemnik, je nagrado potihem res pričakoval, a vendar še ne tako hitro. Njegova žena, s katero sta postavila še en zanimiv rekord – sta namreč prva zakonca, ki sta skupaj osvojila Mount Everest, pa nam je ob tem slikovito opisala, kako pomembno je to leto za Andreja, saj se bo kmalu po prejemu zlatega cepina upokojil. »A le službeno, v alpinističnem smislu nikakor ne,« se je nasmejala in dodala, da bo po upokojitvi več časa za gore pa tudi za čebele. Oba sta namreč navdušena čebelarja, ljubezen do tega sta prevzela od Andrejevega očeta, ta je umrl pred dvema letoma.Takoj, ko se je razvedelo, da ima Andrej zlati cepin v rokah, so po družabnih omrežjih začele kar deževati čestitke in pohvale, vse enotnega mnenja, da si ga v resnici prav on najbolj zasluži. Njegovi dosežki so namreč res izjemni! Leta 1979 je kot prvi Slovenec zosvojil Mount Everest po zahodnem grebenu, ki še danes velja za najtežji pristop na najvišjo goro sveta. Osvojil je še sedem drugih osemtisočakov in se loteval najtežjih alpinističnih izzivov v Himalaji, Patagoniji, Pamirju in drugih gorovjih. Lani je za svoje dosežke od Planinske zveze Slovenije prejel priznanje za življenjsko delo in v utemeljitvi ga je njegov prijatelj in soplezalec, sicer pa tudi eden najboljših alpinistov na svetu – Marko Prezelj predstavil takole: »MOJSTER. Ime mu je Andrej. Andrej Štremfelj.«