Alternativno zdravljenje: kako lahko pomaga?  

Vsako telo je edinstveno in se različno odziva na različne oblike in pristope zdravljenja. Kako hitro, dobro in učinkovito se bo kdo odzval na katero od možnih oblik, ne moremo vedeti, zagotovo pa za vse velja, da ne glede na obliko, stopnjo ali agresivnost raka alternativni pristopi vsem pomagajo pri lajšanju simptomov in težav, ki jih prinese bolezen. Dejstvo je, da konvencionalne oblike zdravljenja raka telo oslabijo in v večini primerov ne odpravijo vzrokov za nastanek bolezni, medtem ko alternativne terapije telo krepijo in so usmerjenje v odpravljanje vzrokov. Zato je kombinacija klasičnega zdravljenja z alternativnimi terapijami za mnoge tista, ki prinaša najboljše učinke in preprečuje razvoj nadaljnjih bolezni.

Številne simptome bolezni in stranske učinke zdravljenja lahko uspešno omilimo ali odpravimo z alternativnimi terapijami. FOTO: Getty Images

Ravnovesje telesa, duha in uma ima tako v preventivi kot tudi pri zdravljenju izjemno pomembno vlogo in lahko pomaga preprečiti nastanek bolezni ter tudi lajšati težave in simptome ter celo pospešuje učinkovitost zdravljenja.Alternativne metode zdravljenja pri zdravljenju raka morda ne vplivajo neposredno na obolele celice, vsekakor pa telesu zelo pomagajo v boju proti bolezni.Pravilna prehrana je vedno ključnega pomena za uspešno zdravljenje. Pomembno je vedeti, kaj uživati in kaj izločiti iz jedilnika, saj lahko že z ustrezno izbiro prehrane odločilno vplivamo na učinkovitost zdravljenja. Predelana živila, gazirane pijače in alkohol ovirajo zdravljenje, medtem ko živila, bogata s hranili, krepijo naše telo in posledično tudi proces zdravljenja.Številne simptome bolezni in tudi stranske učinke zdravljenja lahko dokazano uspešno omilimo ali celo odpravimo z alternativnimi terapijami , kot so akupunktura, masaža, hipnoza, tehnike sproščanja, aromaterapija, meditacija in številne druge. Tudi spremembe življenjskega sloga, dovolj kakovostnega spanca, gibanje na svežem zraku in primerne oblike vadbe imajo na zdravljenje izjemno pozitivne učinke.Bistveno je, da se seznanite z vsemi možnostmi, ki vam jih ponujajo alternativni pristopi, in prepoznate tiste, ki na vas najbolje vplivajo, ter jih vključite v svoj vsakdan, še preden se pojavi bolezen. S tem si gradite močno in odporno telo, ki bo lažje bilo bitko z morebitno boleznijo.