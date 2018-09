Aljažev stolp je obnovljen

Jesenice – »Jakob Aljaž, napreden Slovenec in svobodomiseln človek, bi bil razočaran, če bi videl, kaj se dogaja 123 let po postavitvi stolpa,« je zmedo, ki je vladala v zakulisju obnove simbola slovenstva, komentiral eden od dobro obveščenih. A ne bi bil razočaran samo Aljaž. Razočarani so tudi nekateri novinarji, ki so Slovencem želeli podrobneje poročati o temeljiti obnovi Aljaževega stolpa, pa so na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije – ta vodi obnovo – doživeli hladen tuš. Hladen zato, ker so ljubiteljski fotografi lahko beležili in na družabnih omrežjih objavljali, kako so v delavnici jeseniškega podjetja KOV ...