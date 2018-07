Alenka Bratušek skrivnostna, bo ministrica za zdravje? 

LJUBLJANA – Vsebinska vprašanja med levimi strankami in stranko NSi naj bi bila rešena, v prihodnjem tednu pa naj bi koalicija, ki nastaja pod vodstvom Marjana Šarca, začela usklajevati še imena. Pri razrezu in delitvi ministrskih položajev bi lahko prišlo do več težav, saj so apetiti strank veliki, prav tako pa odgovornost, ki ga prinašajo določena ministrstva.



Največje vprašanje med vsemi je gotovo to, kdo bo tisti, ki si bo upal prevzeti mesto ministra za zdravje. To bi lahko postala tudi predsednica SAB in nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek, ki se je temu odgovoru v oddaji Dnevnik na vsak način poskušala izogniti. Na vprašanje, ali bi sprejela, če bi ji Šarec ponudil vodenje zdravstvenega resorja, najprej sploh ni odgovorila, ob nadaljnjem vztrajanju voditeljice Rosvite Pesek pa je diplomatsko odgovorila, da to ni stvar nje same, temveč stranke.