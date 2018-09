Adria potrdila, da lete združujejo in odpovedujejo

Zaradi pokvarjenega letala odpovedanih več letov

Nepredvidljivi odhodi že vsakodnevica

BRNIK – Razlog za nevščečnosti na letališču Brnik, ki je med potniki povzročilo nemalo nezadovoljstva , je bila »okvara na enem izmed letal, ki posledično ni bilo plovno«, so nam sporočili z Adrie Airways.»Situacija je terjala nekatere nepredvidene zamude, žal tudi odpovedi. V takih primerih se vedno trudimo, da izpeljemo naš vozni red v največji možni meri in da za potnike čim bolj omilimo nastale nepravilnosti. Da bi odpovedali čim manj letov, smo določene lete združili, s čimer smo potnikom sicer podaljšali pot potovanja, vseeno pa smo jim omogočili, da so bili pripeljani na končno destinacijo,« so pojasnili.Na spletni strani so objavili obvestilo, da so odpovedani leti (tja in nazaj) v Skopje, Prištino in Hamburg.»Ob nepredvideni situaciji, kot je bila včeraj, se vedno osredotočimo na naše potnike in na vse možne kombinacije, katere lete lahko, ob čim manjših posegih v urnike letenja, izvedemo in katere moramo združiti, kateri bodo zamudili oziroma jih moramo odpovedati«, je bil odgovor Adrie na vprašanje, zakaj je prišlo do zamud na treh adriinih letih in zakaj so se potniki gnetli v čakalnici v nevednosti, kdaj jih bo letalo, če sploh, pripeljalo na cilj.Nad ignorantskim odnosom Adrie do potnikov sta se na Twitterju odzvala nekdanja ministrain, ki sta bila naključna potnika . Zalar je celo zapisal, da Adriino osebje trdi, da se zmešnjave z odhodi dogajajo vsakodnevno. Tiskovna predstavnica našega največjega prevoznika nam je povedala, da n»epravilnosti v letalskem prometu niso neobičajna praksa. Trudimo se, da bi takih situacij bilo čim manj, kljub vloženemu trudu pa vseh takih situacij ne moremo preprečiti.«