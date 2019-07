Adria Airways med najslabšimi na svetu

Tudi pritožb potnikov nad AA ne zmanjka. FOTO: Twitter

Domnevajo, da bodo kolapsirali

Generali po bitki

Adrii je pod Nemci uspel preboj med deset najslabših aeroprevoznikov na svetu. FOTO: Bloomberg

10

-krat so že Gregorju Virantu odpovedali polet.

ZGORNJI BRNIK, LJUBLJANA – Naš nekdanji nacionalni letalski prevoznik Adria Airways (AA), ki smo ga prodali Nemcem, letos nima dobre sezone.Težave so se nakopičile in se še kopičijo v dnevnem ritmu: zadnjo je odprl nekdanji minister, ki zbira kandidate za skupinsko tožbo zoper AA: »V mnogih primerih rešujejo zahtevke osem mesecev in več, čeprav je zakonski rok osem tednov. Službe so povsem nedostopne in z nikomer ni mogoče priti v stik.«Virant kot vzrok navaja zamude pri plačilu odškodnin za odpovedane polete (sam jih ima 10) in zamude; na koncu pa sledi tuš: »Adria najbrž ne bo več dolgo, ampak gre za princip, da nas ne obravnavajo kot bebave ovce.«Virant pravi, da si ne moremo dovoliti, da se do nas »obnašajo kot do nevednih ovc«, čeprav smo temu priča že lep čas. A kaj, ko so napovedi še slabše: po navedbah spletne strani Simple Flying, namenjene letalstvu, je blizu tudi Adrijin zlom: »Zdaj tuje letalske družbe povečujejo prisotnost na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika. Domnevajo, da bo Adria Airways kolapsirala.« Nekatere polete AA so že v preteklosti prevzeli Poljaki in Rusi, tudi Francozi so v pripravljenosti. Pri tem pa – zanimivo – tujci opozarjajo, da v Slovenijo ne letijo nemški avioprevozniki.Nemci pa so se naučili slovenskega pregovora o hudiču in mladih: pod drobnogled Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (AJNR) so prišle lanske bilance AA. Domnevno naj bi bil možen razlog mahinacije z blagovno znamko Adria, ki je vmes spremenila lastnika. Ker je na verodostojnost bilance vezana licenca za letenje, bi v primeru črnega scenarija letala AA ostala na tleh, kar bi posledično pomenilo konec družbe, kot smo jo poznali in živeli z njo. Direktorica AJNRpravi: »Po zadnjih informacijah revizijske družbe naj bi bila revizija zaključena predvidoma v juliju.«Tudi dodatni podatki, ki te dni prihajajo v javnost, niso vzpodbudni – ob še vedno obstoječih zamudah in prestavitvah poletov se zdaj glasno govori o utrujenosti pilotov, pa izplačilu plače v dveh delih, udobje je odšlo neznano kam: »AA, ali se hecate? Poslovni razred? Kaj je s prostorom za noge? Celo Ryanair ima več prostora, to je preprosto ubogo,« bi iz angleščine prevedli izjavo, ki je razočaranje nad poletom v nedeljo tudi poslikal. Nič nenavadnega, da je poslovni portal Bloomberg uvrstil AA med deset najslabših letalskih družb na svetu v 2019.!AA pa vse bolj znova postaja politična tema: v torkovem parlamentarnem dvoboju premierjain(SDS) je prvi mož vlade med prerekanjem o načinih privatizacije navrgel: » Tukaj imam v mislih predvsem splošno prakso, ko se je prodajalo skladom, recimo Adria Airways se je prodala skladu, pa vidimo, kje smo.« Nekdanja premierkapravi, da je kot poslanka ob prodaji AA »opozarjala, da Slovenski državni holding ni našel strateškega partnerja, temveč finančni sklad, ki je že nekaj podjetij potopil«.To, kje smo, je v petek povedala tudi evropska komisarka za transport: »Zaradi EU imajo potniki, katerih poleti so bili odpovedani, številne pravice: povračilo denarja, sprememba poti ali vrnitev ter pravico do pomoči in v določenih primerih pravico do odškodnine. Pričakujemo, da bo Adria Airways v celoti spoštovala te pravice.« AA jih po izjavah številnih ne spoštuje, saj na odgovore in odškodnine številni potniki čakajo dolgo in dlje, kot to predvideva pravilnik EU.Adria ima nekaj možnih scenarijev, izguba licence je eden izmed njih: vlada lahko opravi revizijo posla, AA bi lahko lastniki tudi prodali, lahko pa gre v stečaj. Preproste rešitve že dolgo ni več na obzorju. Na AA smo naslovili kup vprašanj, a odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli.Po naših informacijah iz dobro obveščenih letalskih krogov naj bi bila usoda Adrie znana konec meseca oziroma v prvem tednu julija.