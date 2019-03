Abba na poslovilni turneji v Šenčurju

Hotel Koper

Gorenjska konkurenca pisanemu pustnemu rajanju na Ptuju ali v Cerknici je že 29 let doma v Šenčurju. Iz skupine zanesenjakov je nastalo društvo, iz skromnih začetkov pa pustna povorka, menda največja na Gorenjskem. Postali so tako znani, da se jim radi pridružijo sodelujoči od blizu in daleč, tokrat denimo krajani iz Vodic ter Olševka z okolico in Voklega.»Letošnjo povorko smo začeli pripravljati že decembra lani, sodeluje pa okoli tristo godlarjev in naših prijateljev,« je povedal predsednik društva GodlarjiOkoli 8000 obiskovalcev se je ob komentarjihnasmejalo novim pustnim domislicam, predvsem na račun aktualne politike.Za uvod smo slišali Godlarsko himno ansambla Gašperji, videli praporščaka in maskoto Godlarja, z zapravljivčkom pa se je peljala maskota župana Šenčurja, ki je pred tem pozdravil vse udeležence povorke in vse prisotne, s koračnicami pa so obiskovalce navdušili mladi člani Pihalnega orkestra občine Šenčur.Prejšnja leta sta ključe občine Šenčur v času pusta prevzela godlarska princ in princesa, letos pa žal ni bilo tako, saj je lani dolgoletni član Godlarjev, ki je vsako leto odigral vlogo princa, umrl. Tako so letošnjo povorko pripravili njemu v spomin, je uvodoma povedal Vehovec.V velikem pustnem sprevodu je letos sodelovalo več kot 350 ljudi oziroma 23 vozov. V njem so godlarji šegavo in pikro predstavili svoj pogled na aktualno politiko in druge pomembne dogodke, že po tradiciji pa so obiskovalcem delili šenčursko godlo. »Na pustno soboto in nedeljo smo skuhali 160 li­trov prave šenčurske godle in pohvaliti se moramo, da je vsa pošla. Največji navdušenci so prazen kotel na koncu še s kruhom pomazali,« se ni prav nič šalil Vehovec.Po zgledu štajerske varde je letos šenčursko očetnjavo za pusta varovala šenčurska garda. Mnoge je navdušila spektakularna Ladja šenčurska vahta, ki ji je poveljeval šenčurski Miško. Sledil je pozdrav pripadnikov prostovoljne obrambne skupine, ki jo sestavljajo samo dekleta. Agencija slovenskih zaporov je prišla na letošnjo pustno povorko Godlarjev, da predstavi svojo bogato ponudbo, ter vse, kar imajo na voljo v Hotelu zapora Koper za vse, ki bodo letovali pri njih. Eden od zapornikov je povedal, da imajo čisto vse: TV, džakuzi, fitnes, postrežbo po sobah, jedi po naročilu.Številne pa je v Šenčurju navdušila švedska pop skupina Abba, ki je tja prišla na poslovilno turnejo. V sprevodu so svoje mesto našli tudi Telebajski, klovni, podeželske kure, ki hočejo živeti v prosti reji in imeti takšne privilegije, kot jih imajo ljubljanske kure, pa dimnikarji, ki so včasih prinašali srečo, in beneške maske.