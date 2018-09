Abanka mora kupcema vrniti vplačani znesek

LJUBLJANA – Celjsko okrožno sodišče je odločilo, da mora Abanka razlaščenima kupcema podrejenih obveznic Banke Celje vrniti vplačani znesek skupaj z obrestmi, poroča Delo. Sodba še ni pravnomočna, saj se je Abanka nanjo pritožila.



Razlaščena vlagatelja, ki sta kot fizični osebi leta 2007 kupila za več sto tisoč evrov podrejenih obveznic Banke Celje, sta lansko pomlad po navedbah Dela vložila tožbo proti Abanki kot pravni naslednici Banke Celje in terjala povrnitev naložbe, ki jima je bila leta 2014 na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih v Banki Celje izbrisana. Banki sta očitala, da ju ni poučila o vseh lastnostih posla in tveganjih, povezanih s podrejenimi obveznicami. Pogodbo razglasili za nično Na celjskem sodišču so za Delo potrdili, da so junija letos tožbenemu zahtevku ugodili. Po neuradnih informacijah časnika je sodišče nakupno pogodbo razglasilo za nično, kar pomeni, da bi morala Abanka oškodovanima vlagateljema vrniti vplačano glavnico, vključno z zapadlimi pogodbenimi obrestmi in zamudnimi obrestmi.



Sodba še ni pravnomočna, saj se je Abanka nanjo pritožila. V Abanki, ki se je združila z Banko Celje, zadeve za časnik niso želeli komentirati, prav tako ne tožnika.