91-letnemu frizerju najemniki ukradli lokal

MURSKA SOBOTA – Gotovo so redki starejši Sobočani in sploh prebivalci dežele ob reki Muri, ki ne poznajo Ludvika Bojneca, ta je, reci in piši, kar 70 let – od 1941. do 2011. – opravljal poklic frizerja ter v tem času opravil 300.000 striženj in britij. Pravi, da je povprečno delal 300 dni na leto, vsak dan pa je skozi njegove roke šlo od 15 do 20 strank. Nekoč jih je predvsem bril, pozneje pa sta bili v ospredju striženje in friziranje. Nekatere stranke so mu bile zveste pol stoletja in celo dlje. Rade volje bi friziral še danes, ko jih šteje že skoraj 93, če mu pred nekaj leti ne bi ponagajala kolka, zaradi česar je po operaciji prenehal ...