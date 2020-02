75 akademikov svari pred Janšo, ta jim posmehljivo odgovarja

Predstavniki znanstvenega in akademskega življenja v javnem pismu izražajo resno zaskrbljenost vpričo političnih dogovorov ob nastajanju koalicije Janeza Janše. Menijo, da lahko državo hitro popeljejo v krog tistih držav EU, ki so na črnem seznamu kršiteljic načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.



Prvopodpisani pod javnim pismom je sociolog in politolog Rudi Rizman, podpisalo ga je še 74 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev.



Po njihovem mnenju je politika SDS nesprejemljiva zaradi vrednot, saj s svojo avtoritarnostjo, izključevanjem, težnjo po podrejanju družbenih sistemov, orbanizacijo in nacionalističnim populizmom pomeni veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi. Privatizacija, podnebne spremembe, medijska kultura ... Trdijo, da je nesprejemljiva ekonomsko in socialno, saj želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva. Nesprejemljiva je tudi z vidika vpeljave potrebnih ukrepov proti dramatičnim podnebnim spremembam, saj je SDS večkrat pokazala, da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve, trdijo podpisniki pisma. Po njihovi oceni je nesprejemljiva tudi z vidika politične in medijske kulture. Janša odgovarja A prvak SDS jim ni ostal dolžan. Po javni objavi pisma je na Twitterju njihove navedbe "prevedel" v svojem slogu: »Obvarujmo naše dodatke za stalno pripravljenost, vsa naša NVO korita, naše privilegije na račun delavskih, upokojenskih, študentskih in podjetniških žuljev... in še posebej našo neopaznost v evropskem intelektualnem prostoru. Bilo nas je 571, ostalo 75.«