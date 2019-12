Policisti postaje Ribnica so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 15-letno Suvado Veselić iz Otavic. Od doma je odšla 4. decembra.



Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, ima temne oči in do ramen segajoče temne lase. Oblečena je bila v belo bundo in modre kavbojke, obute je imela bele športne čevlje. Nazadnje je bila videna na območju Ribnice.



Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ribnica.