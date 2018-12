15 družin z Novicami na Božičkov vlak!

tomi lombar Nagrajenci boste dvignili družinske vozovnice pri gospe Božičkovi. FOTO: Tomi Lombar

Nagrajenci in trase

Trasa Ljubljana–Postojna–Ljubljana (16. 12.): Zmaga Antončič, Sežana. Vesna Kralj, Tabor. Tanja Perme, Škofja Loka. Judita Zupanc, Radovljica. Jože Zupančič, Ljubljana.

Trasa Ptuj–Pragersko–Ptuj (18. 12.): Marija Gjerek, Murska Sobota. Goran Gorela, Lenart. Danica Gorza, Šalovci. Jože Maček, Ljubljana. Stanislav Sagadin, Ptuj.

Trasa Ljubljana–Litija–Ljubljana (22. 12.): Marko Gorjanc, Šenčur. Igor Kranjčič, Novo mesto. Rok Popit, Ljubljana Črnuče. Lucija Šerak, Čemšenik. Loti Windschnurer, Kamnik.

LJUBLJANA – Če ste mislili, da Božiček potuje naokoli na saneh, okrašenih s kraguljčki, vleče pa ga vprega severnih jelenov, pomislite znova! Pri nas dobrodušni in darežljivi decembrski možakar z okroglim trebuščkom in belo brado raje udobno potuje po železniških tirih. A vendar ne kar tako in običajno, temveč s pravim pravcatim muzejskim vlakom, ki ga za sabo vleče parna lokomotiva. Na takšno čarobno vožnjo je povabil tudi vas, dragi bralke in bralci, s posebno mislijo na družine, saj je božič ne nazadnje čas, ko si vzamemo nekaj trenutkov več za naše najbližje in najdražje. Prvih pet družin, ki se jim je v novičarski nagradni igri nasmehnila sreča, se bo tako že prihajajočo nedeljo v radostni družbi Božička in gospe Božiček popeljalo na čarobno potovanje z muzejskim, skoraj sto let starim vlakom.Decembra, ko je mogoče vse, smo nekaj čarobnega prahu trosile tudi Slovenske novice, ki bomo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami 15 družin, ki so v minulih dneh izpolnile nagradni kupon, popeljale na adventno obarvano železniško popotovanje. Za vse tri trase, med katerimi ste lahko izbirali sami, smo zavrteli boben sreče in izžrebali 15 srečnežev, za vsako relacijo po pet, ki bodo na dan odhoda in iz rok gospe Božičkove prejeli vsak po eno družinsko vozovnico za dve odrasli osebi in dva otroka. Prva peterica družin, ki jo bo adventni vlak popeljal od Ljubljane do Postojne (in nazaj), se bo zapeljala po železniških tirih že to nedeljo, 16. 12. Druga skupinica nagrajencev se bo 18. decembra podala od Ptuja na Pragersko (in nazaj), še zadnjih pet družin pa se bo s stoletnim vlakom z Božičkom na krovu 22. decembra peljalo od Ljubljane do Litije (in nazaj).