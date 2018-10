10 kilometrov pretekel s harmoniko

Glasbeni maraton

SPORTIDA Tekli so tudi najmlajši, njihov je bil Konjičkov tek.

SPORTIDA Bogomir Dolenc teče za otroke, obolele za rakom.

Za uvod komik Tešky

SPORTIDA Konjiški maraton dokazuje, da je res maraton z dušo.

42

maratonov v 42 dneh bo pretekel Bogomir Dolenc.

SLOVENSKE KONJICE – »Neverjetno je, koliko ljudi ta prireditev zajame v tako malem kraju. 1700 tekačev vseh starosti, več kot 200 prostovoljcev, glasbenikov, pa večina podjetij, organizacij, občin, javnih zavodov … To je bil pravi maratonski praznik in tak je bil že od prvega dne organizacije naš osnovni namen. Da nam uspe povezati toliko različnih ljudi z enim samim ciljem preteči nekaj kilometrov in se ob tem tudi zabavati. Predvsem je v ospredju srčnost vseh tekačev, zato mnogi temu maratonu rečejo tudi maraton z dušo,« je ob koncu letošnjega že 6. Konjiškega maratona dejal vodja organizacijeOrganizatorji so bili več kot upravičeno zadovoljni in obenem tudi sami presenečeni, saj so morali prijave prenehati sprejemati predčasno. Čez startno linijo pa se je z otroškima tekoma, Konjičkovim tekom za predšolske otroke in Šolskimi teki za osnovnošolce, podalo kar 1700 tekačev. Sončna nedelja je bila še dodatna motivacija za vse, tudi tiste, ki so bili zgolj ob progi, to pa so bili večinoma glasbeniki, zato je to postal tudi tako imenovani glasbeni maraton.Ob trasi v Slovenskih Konjicah, Zrečah ter drugih krajih je namreč zaigralo več kot 200 glasbenikov in mnogi so prišli z enim samim ciljem, da pri teku spodbudijo domačina, tudi znanega harmonikarja in vodjo istoimenskega ansambla Banovšek, ki je kot prvi na svetu pretekel 10-kilometrsko traso in pri tem na harmoniko ves čas igral Avsenikovo Golico. A to je bil le eden od treh ekstremov, ki so zaznamovali letošnji maraton.Drugi ekstrem je bil, tekač, ki bo v teh dneh v sklopu dobrodelnega projekta za Male viteze – otroke, obolele za rakom, pretekel 42 maratonov v 42 dneh, tretji pa domačin, ki se intenzivno pripravlja na večletni projekt, ko bo prepešačil 27.000 kilometrov dolgo pot od Argentine do Aljaske.Zmagovalca letošnjega 6. Konjiškega maratona sta sicerin, državna prvaka v cestnih tekih na 10 kilometrov pa sta postala, ki je progo pretekel v 31 minutah in 10 sekundah, ter, pri kateri se je čas ustavil pri 38 minutah in 18 sekundah.V absolutni kategoriji na 21 km je po eni uri, 11 minutah in treh sekundah ciljno črto prvi prečkal Simon Navodnik, med ženskami pa že drugič zapored Jasmina Ilijaš, ki je za to potrebovala eno uro, 24 minut in 44 sekund. Na petkilometrski progi pa sta bila najhitrejšain. Dogajanje se je sicer začelo že v petek s stand up komedijov Centru Noordung v Vitanju in nadaljevalo v soboto s prijateljskim srečanjem društev in klapo Bunari.Tretji dan, na 6. Konjiškem maratonu v nedeljo, z dvema državnima prvenstvoma, pa je bilo med tekači mogoče uzreti tudi prenekateri znani obraz, tudi znana športnika, oba ambasadorja Konjiškega maratona,in