Cizelj svari pred omikronom: Časa za to imamo le štiri tedne

Omikron se širi po vsem svetu, slovenski zdravniki svarijo, da je ta različica sicer manj nevarna, a sedemkrat bolj nalezljiva od prejšnjih. Novo različico zdravniki težje prepoznajo, saj gre pogosto le za znake prehlada, zato vse pošljejo na testiranje. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar napoveduje, da že januarja pričakujejo nove pritiske na slovenske bolnišnice. Oglasila se je tudi svetovna zdravstvena organizacija, ki svari pred zlomi zdravstvenih sistemov.

Leon Cizelj z Inštituta Jožef Stefan je v Odmevih opozoril, da imamo možnost, da se nekaj naučimo od drugih držav, kjer so okužbe znova v porastu. Po njegovih besedah je časa za to približno štiri tedne, saj imamo za njimi nekaj zaostanka. Po njegovih besedah se lahko zgodi, da bo tudi omikron napolnil bolnišnice, saj je zelo kužen.

Strokovni svet UKC Ljubljana podpira uvedbo obveznega cepljenja. Če bi bili precepljeni, bi po besedah Cizlja zmanjšali število ljudi na intenzivni negi na okoli 30, s čimer bi se dalo živeti – tudi brez kakšnih hujših ukrepov. V državah naokoli se je po njegovih besedah pokazalo, da so vrhovi z omikronom visoki in kratki, zato to pričakuje tudi pri nas. »Zagotovo je najbolje, da se čim prej cepimo.«