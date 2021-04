Civilne iniciative zaradi samotestiranja grozijo s tožbami

Proti samotestiranju

Predstavniki več civilnih iniciativ so pred DZ predstavili peticijo proti samotestiranju otrok v šolah. Učiteljicaje pojasnila, da so zbrali več kot 21.000 podpisov. Ena od mater,pa je napovedala, da bodo svoje otroke zaščitili, po potrebi tudi s tožbami.Predstavniki civilnih iniciativ Delavci VIZ, Otrok ne damo, Starši za ustavno presojo obveznega nošenja mask za otroke od 6. razreda do 4. letnika, Maske dol, Združeni gostinci, Odprimo Slovenijo in Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb, Sindikat taksistov Slovenije, Gibanje Triglav ter Odbor za človekove svoboščine so danes pred parlamentom predstavili svoje nasprotovanje uvedbi samotestiranja v šolah.Glede na to, da je v tistem času v DZ potekala seja komisije DZ za peticije o problematiki brezdomstva, so predlagali, naj se ves denar, namenjen samotestiranju otrok in testiranju šolnikov ter promociji tega, usmeri v boljše življenjske razmere za brezdomce.Filipičeva je pojasnila, da so zbrane podpise želeli predati predsedniku vlade, predsedniku republiketer ministru za zdravje. »Ker na naš apel niso bili odzivni, jim svoje želje sporočamo pred državnim zborom.« Filipičeva ne želi kontrolirati svojih učencev pri samotestiranju, po njenih besedah so samotestiranje, nošnja mask, razkuževanje rok in vzdrževanje telesne razdalje neučinkoviti represivni ukrepi.Predstavniki iniciativ so kritični tudi do spreminjajočih se izjav vladnih predstavnikov v zvezi z izvajanjem s samotestiranjem otrok. Začetek samotestiranja dijakov je bil sicer predviden za petek, a so ga zaradi zamud pri dobavi testov odložili.