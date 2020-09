Zbirajo podpise za vrnitev treh otrok k materi

Civilna pobuda Prebujenje – Pravica za vse je v ponedeljek na ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter državni zbor naslovila peticijo, ki v primeru začasnega odvzema treh otrok materi zahteva njihov vrnitev v primarno okolje. Peticijo je podpisalo 3.374 ljudi, so sporočili iz civilne pobude.



Peticija zahteva vrnitev otrok k materi in odpravo kršitev pravic otrok do stikov z materjo. Kot so poudarili v civilni pobudi, materi nikoli ni bila očitana neprimernost, očitki o preprečevanju stikov z očetom pa so bili v postopku premalo raziskani.



S peticijo v civilni pobudi odgovarjajo na odmeven primer odvzema otrok materi. Dogodek je v javnosti sprožil številne kritične odzive, nekateri mediji so objavili posnetke, iz katerih je ob odvzemu slišati kričanje in upiranje otrok. Po njihovem poročanju naj bi odvzem v prisotnosti socialnega izvršitelja, policistov in socialnih delavk trajal več ur. Izvršitelj naj bi postopek celo želel prekiniti, a je sodnica v telefonskem klicu vztrajala, da izvršbo konča.



Nadzor nad primerom sta opravila tudi socialna inšpekcija in ljubljansko okrožno sodišče, ki pa nista ugotovila nepravilnosti.