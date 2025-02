Čistilni triki, ki dejansko delujejo! Od aluminijaste folije do plovca

Na spletu je mogoče najti različne nasvete za čiščenje, vendar pa so mnogi med njimi objavljeni zgolj zato, da bi prinesli slavo tistemu, ki jih objavi – v resnici pa sploh ne delujejo. Toda najde se tudi nekaj koristnih.

Eden najbolj popularnih je verjetno čiščenje sedežne s pomočjo pokrovke. Pokrovko ovijemo v krpo ter jo namočimo v vodo s praškom za perilo. Nato zdrgnemo z njo celotno površino sedežne garderobe. Preizkušeno deluje.

S plovcem lahko na naraven način očistimo madeže na školjki.

Naslednja učinkovita pogruntavščina je kroglica aluminijeve folije, ki jo položimo v pomivalni stroj. Po zaslugi tega trika je jedilni pribor po pranju še bolj sijoč kot sicer. Med ciklom pranja folija oksidira detergent in povzroči ionsko izmenjavo, zaradi česar prašek deluje bolje. Eno kroglico lahko uporabite za tri pranja.

Lahko je hitrejše in učinkovitejše. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Tkanine, ki jih ni mogoče prati v pralnem stroju, z vlažno brisačo za 20 minut vrzite v sušilni stroj z nastavitvijo za puhanje zraka (brez toplote). Vlažna brisača bo pritegnila dlake hišnih ljubljenčkov, prevračanje in pretok zraka pa bosta namesto vas odstranila manjše delce.

Vsako premikanje pošlje v zrak prah

Postelja je glavna prenašalka prahu v stanovanju. V posteljnini se nabirajo kožni delci, poleg tega pa oddaja lastna vlakna. Vsako premikanje posteljnine v zrak pošlje oblaček prahu. Da bi bilo stanovanje manj prašno, tedensko operite rjuhe in prevleke za blazine. Blazine in odeje, ki se ne perejo v stroju, otresite čez balkon. Za temeljito čiščenje jih nato odnesite v kemično čistilnico ali pa operite na roke. Ko menjate posteljnino, ne povzročajte prašne nevihte. Nežno zvijte stare rjuhe in razprostrite nove, saj celo čista posteljnina odvaja vlakna.

Krožno gibanje Stanovanje pospravimo hitreje, če pospravljamo v krogih. V neurejeni otroški sobi izberete vogal, nato pa se krožno premikate po sobi in opravljate zahtevna opravila, kot je postiljanje postelje. Ponovite krog z manjšimi koraki, kot je brisanje prahu. Končajte s tlemi, brisanjem in sesanjem.

Brisanje prahu s stropnih ventilatorjev in drugih visokih, nedosegljivih predmetov je zamudno opravilo. Olajšate si ga tako, da okoli valja za pleskanje ovijete krpo iz mikrofibre in jo pritrdite z elastiko. Valj na dolgi palici uporabite za brisanje prahu na visokih mestih.

Madeže, ki se naberejo v školjki, lahko na naraven način očistite s plovcem. Gre za poseben kamen, ki se uporablja tudi za odpravljanje trde kože s pet. Plovec namočimo v toplo vodo za pet minut, nato pa z njim zdrgnemo madež.

Če nimamo metlice, lahko na visokih površinah obrišemo prah s pomočjo valjčka za pleskanje. FOTO: M-gucci/ Getty Images

Praktično za trenutke, ko je stanovanje zelo nasmeteno, je pometanje na papirnato brisačko. Ko boste naslednjič pometali, navlažite rob papirnate brisačke in jo položite na tla. Smeti pometite čez papirnato brisačo, ki bo ujela umazanijo, prah, dlake in karkoli drugega veliko lažje kot smetišnica. Nato samo zavrzite brisačko. Smetišnice sploh ne potrebujete.