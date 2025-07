Cirkus kot način življenja in ljubezni: Tina in Matjaž združujeta smeh z globino

Par, ki s svojo družino živi cirkuško življenje, je znan po tem, da sta vedno v pogonu, novih kreativnih idejah in nastopih, ki razveseljujejo vse generacije. »Midva na to ne gledava kot na delo, to je najin način življenja,« pravita Matjaž in Tina, ki si znata vzeti tudi čas zase in družino. »Radi smo skupaj, radi raziskujemo nove kraje, letos smo bili z avtodomom v Toskani, res pa je, da nikakor nismo narejeni za poležavanje na enem mestu.«

Ambasadorja živosti in igrivosti

Matjaž Kekec je že od nekdaj navdušen nad žongliranjem in cirkuškimi triki. FOTOGRAFIJE: KAJA BOŽIČEK

Cirkuški triki na Ptuju

Z letošnjim letom sta postala tudi ambasadorja Slovenskega društva Hospic in podpirata njihovo družbeno kampanjo Do kdaj živim?, s katero društvo vabi v polnost bivanja in zavedanje minljivosti. »Cirkus je prava čarovnija življenja – in s svojo prisotnostjo na dogodkih društva, predvsem med žalujočimi otroki, vračava tisti iskrivi žar v oči in nasmeh, ki ga prinaša igrivost. Zavedanje, kako pomembno je, da se še vedno igramo, je tisto, kar nas spomni na lepoto vsakdanjega življenja. Hvaležna sva, da sva del te čudovite kampanje, ki ljudi spodbudi, da uživamo v vseh teh malih trenutkih sreče.«

Minuli konec tedna je bilo dogajanje na Ptuju še posebno pestro, saj sta zakonca Kekec organizirala pravi žonglerski dan z delavnicami žongliranja za vse starosti, cirkuškim kotičkom za otroke, prostim odrom za pokaži, kaj znaš, zvečer pa tudi ognjeni spektakel. Staro mestno jedro je oživelo v ritmu žogic, kijev, diabola in hulahopov. »Moramo se ogreti, prihodnje leto na Ptuj prihaja evropska žonglerska konvencija, največji cirkuški dogodek na svetu, ki se ga že prav veselimo,« je navdušen organizator Matjaž.

Konec šolskega leta sta posnela novo otroško pesem Beli zobki. V spotu so nastopili mladi plesalci Plesne šole Samba.