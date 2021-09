Čirič razkril, kaj so na pogrebu 19-letnika povedali

Pred dnevi je javnost pretresla izjava političnega analitika in svetovalca SMC, ki je v pogovoru na tretjem programu TV Slovenija javnosti pomotoma, kot se je pozneje izrazil, razkril, da je zaradi covida-19 umrl mlad športnik, brez pridruženih bolezni. Šlo naj bi za 19-letnika iz Ljubljane, ki je letos bil med maturanti, ki so se vrnili iz Grčije.Pristojne inštitucije - Nijz, ministrstvo za zdravje, UKC Ljubljana - podatkov o umrlem 19-letniku niso imeli, medtem ko je Čirič trdil, da mu je za smrt najstnika povedal zanesljivi vir, a da ni vedel, da so starši pokojnega želeli, da ta informacija »ostane skrita«.Fanta naj bi včeraj pokopali, Čirič pa je razkril še nekaj podrobnosti. »Fant iz Ljubljane je bil, kot so povedali na pogrebu, zaradi covida-19 obravnavan v UKC Ljubljana. Kasneje so strdki povzročili dve kapi (v soboto in v ponedeljek). Po drugi kapi je umrl. Včeraj je bil pogreb,« je zapisal na twitterju.