Čips iz leče za potenco in imunost

Grizljamo jo lahko kot čips.

B-vitamini, ki jih vsebuje leča, bodo poskrbeli za zdravo hormonsko ravnovesje.

V nagradni igri ob okroglem rojstnem dnevu, ki ga praznuje vaš in naš najljubši časopis, Slovenske novice, bomo skupno podelili kar 150 nagrad, te so še kako uporabne, med njimi je tudi čips iz leče, ki ga podarja Intersnack. Iz leče, ste debelo pogledali?Ja, prav ste prebrali, ta stročnica ni le široko dostopna, ampak je tudi zelo zdrava, zaradi visoke hranilne vrednosti in obenem nizkokaloričnosti pa je odličen dodatek prehrani. In barvit, saj lahko izbiramo med zeleno, rjavo, črno in rdečo, slednja je najhitreje pripravljena. Leča vsebuje ogljikove hidrate, veliko lahko prebavljivih beljakovin, bogata je z vitamini B-kompleksa, od mineralov moramo izpostaviti železo, magnezij, kalij, ki niža krvni tlak, in cink, slednji krepi potenco in viša spolno poželenje ter krepi delovanje živčnega sistema.Krepi delovanje imunskega sistema, vsebuje vlaknine, ki uravnavajo prebavo in poskrbijo za sitost, in nas obenem napolni z energijo, saj je dvig sladkorja v krvi počasen zaradi kompleksnih ogljikovih hidratov; uživanje leče niža holesterol, torej varuje pred srčno-žilnimi obolenji, uravnava tudi nivo sladkorja v krvi.Vitamini in minerali v njej pomagajo krepiti možganske funkcije, preprečujejo nastanek degenerativnih bolezni ter krepijo spomin. Lečo si privoščimo v solatah, juhah in enolončnicah ter namazih, lahko jo tudi popečemo v pečici in že imamo izvrsten prigrizek.Tako, zdaj ste na vrsti vi, dragi bralke in bralci: izpolnite priloženi kupon ter ga pošljite na naš naslov Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, sodelujete lahko tudi na promo.delo.si/150nagrad. Če vam bo sreča naklonjena, je nagrada lahko vaša.