Čipka potovala z nevestami

Na čipkarski razstavi, ki jo je ob 15-letnici klekljanja pripravila klekljarska skupina Mürske ribice iz Veržeja, je sodelovalo tudi Filatelistično društvo Maribor. V osmih razstavnih vitrinah je član Milko Linec predstavil 12 društev, sekcij in klekljarskih skupin.

Milko Linec se je predstavil v Pušenjakovi dvorani Centra domače in umetnostne obrti v Veržeju. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

»Kleklja se po vsej Sloveniji; od Prekmurja do Primorske, od Gorenjske do Dolenjske, Idrija pa je matica slovenskega klekljanja. Zanimanje za klekljano čipko se je spet povečalo po osamosvojitvi. Lahko bi rekli, da se je prav v tem obdobju upokojevala generacija žena, ki se klekljanju zaradi službe, skrbi za dom in vzgoje otrok prej ni mogla posvetiti. Znanje klekljanja so širile tiste, ki so se iz klekljarskih krajev omožile po Sloveniji, ter posameznice, ki jih je to ročno delo zanimalo in so znanje pridobivale na različne načine. O priljubljenosti klekljanja, ki zdaj predstavlja predvsem druženje, govori podatek, da je bilo leta 2017 registriranih več kot 100 društev, sekcij in skupin. Točnega števila klekljaric pa ni,« je povedal avtor razstave Zanke in zobci – Slovenija kleklja. Obiskovalci se lahko seznanijo s krajem, kdaj in kako je čipka tja prišla, sledi primerek prave čipke in nato še dokumentarni in filatelistični materiali.

Zanimanje za klekljano čipko se je spet povečalo po osamosvojitvi.

Predstavljene so tudi filatelistične izdaje, ki so jih filatelisti pripravili ob 17. svetovnem čipkarskem kongresu OIDFA 2016 v Ljubljani. Takrat je bilo v 18 različnih krajih po Sloveniji v uporabi kar 21 priložnostnih žigov in izdaj. Tudi za filatelistično obeležitev razstave v Veržeju je avtor razstave pripravil osebno znamko, priložnostni poštni žig in priložnostni ovitek, ki ga je založilo Filatelistično društvo Maribor.