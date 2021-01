Ciglarsko naselje so morali podreti

V obmurski vasi uspešno deluje Turistično društvo Brod Melinci, ki skrbi za ohranjanje običaja ročne izdelave opeke. Spomin na nekdanje melinčke ciglarje je še živ in se prenaša na mlajše rodove. Bili so pravi mojstri v izdelovanju opeke za zidanje stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Izdelovali so jo ročno iz domače zemlje, ki so jo pripravili leto prej. Naredili so si posebne modle in druge pripomočke za lažje delo. Opeka se je potem nekaj časa sušila, šele suho so zložili v skladovnico in jo žgali z drvmi, da je postala trda za zidanje. Družine so jo za preživetje prodajale tudi po Prekmurju, Podravju in v Medžimurju na Hrvaškem.



Člani Turističnega društva Brod Melinci so v ciglarskem naselju pred 25 leti zgradili prostore, kjer so imeli shranjeno opremo in orodje. Vrsto let so v živo prikazovali ročno izdelovanje opeke. A po pravnomočnih sklepih ministrstva za okolje in prostor, večletnih prošnjah, naslovljenih na občinske in druge institucije glede reševanja problema rušitve, so bili primorani v teh dneh še enkrat poprijeti za neljubo delo in podreti še zadnje objekte. Turistično društvo je ostalo brez prostorov. Ciglarsko naselje je bilo sicer zelo priljubljena turistična točka, blizu je tudi brod na reki Muri. V dolgoletnem delovanju Turističnega društva Brod Melinci pa so bili postavljeni pomembni mejniki v razvoju turizma.

