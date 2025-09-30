Nazaj na Slovenske novice
KAVAŠKI KLAN
Cezarjeva zgodba: oče opisal, kako so ga kriminalisti podrli na tla in vklenili
Dina Muzaferovića - Cezarja zaslišali kar iz zaporske glasbene dvorane. Njegov oče Hamdija je potrdil sinove navedbe glede aretacije.
Na sodišče se je oglasil iz glasbene dvorane celjskega zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
30. 9. 2025 | 07:10
3:15
08:40
Bulvar
|
Glasba in film
ENERGIČEN NARODNOZABAVNI ANSAMBEL
Špas kvintet do prve festivalske nagrade, ki je niso pričakovali
Šentjurčani, Laščan, Štorovčan in Radečanka so prepletli glasbene niti. Na Ptuju so prvič prejeli nagrado orfej kot najboljši klasični kvintet.
Mojca Marot
30. 9. 2025
| 08:40
08:23
Novice
|
Slovenija
SLOVO
Poslovila se je Vesna, ki je zadnje dni preživela v mukah: »Prosim, pomagajte mi umreti!« (VIDEO)
V zadnjih dneh življenja so jo premestili na psihiatrijo.
30. 9. 2025
| 08:23
08:20
Novice
|
Slovenija
VODIK
Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji
Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025
| 08:20
08:05
Bizarno
NEWTON PLACE
Šola znanstvenika Isaaca Newtona na prodaj za 773.970 evrov
Ima ista okna in kamine kot v Newtonovem času. Slavni fizik in matematik je tam študiral v 17. stoletju.
30. 9. 2025
| 08:05
07:50
Novice
|
Svet
PONEKOD SO JIH PREPOVEDALI
Panika zaradi dronov, ljudje vse bolj jezni zaradi 'vohunjenja' skozi okna
Gneča se povečuje tudi v našem zračnem prostoru. Pristojna agencija zgolj ugiba, koliko je neregistriranih brezpilotnih letalnikov.
Novica Mihajlović
30. 9. 2025
| 07:50
07:40
Bulvar
|
Tuji trači
SLOVITA ITALIJANSKA MODNA HIŠA
Reševanje Guccija pred slabo prodajo
Novi kreativni direktor Demna naj bi prinesel več drznosti in zabave.
30. 9. 2025
| 07:40
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
