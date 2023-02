Čez vikend bo snežilo: Gregorčič pojasnjuje kje in koliko debela bo snežna odeja

Po sobotni pustni povorki se zdi, da so kurenti in maškare uspešno pregnali zimo, a napovedi vremenoslovcev kažejo, da se bomo od meteorološke zime poslovili z nekaj snega. V četrtek in petek bo pretežno oblačno in nekaj sončnega vremena bo v vzhodni Sloveniji, drugod, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo. Kot nam je pojasnil dežurni meteorolog Branko Gregorčič se bo v noči na nedeljo meja sneženja spuščala.

Vreme za soboto. FOTO: Arso

»Od torka so se napovedi količine padavin ob koncu tedna nekoliko spremenile, še povečale. Tako večina današnjih izračunov sobotni dež podaljšuje v noč na nedeljo, ob tem pa se bo meja sneženja zaradi dotoka občutno hladnejšega zraka ponoči kar hitro spuščala. Tako bi znalo biti nedeljsko jutri marsikje v notranjosti Slovenije zasneženo,« nam je pojasnil Gregorčič.

Po izračunih bo zapadlo od 5 do 10 centimetrov. Največ bi ga lahko zapadlo na Kočevskem.

Vreme za nedeljo. FOTO: Arso

Snežilo bi lahko še v ponedeljek in torek. »Občasno bo lahko rahlo snežilo tudi še v nedeljo čez dan in v ponedeljek, morda še celo v torek, a snega bo zgolj za vzorec,« napoveduje Gregorčič.

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

Od srede dalje bo topleje

Od srede naprej, ko se začne meteorološka pomlad, kaže na povečini suho vreme, temperature pa bodo blizu dolgoletnemu povprečju za ta čas, kažejo napovedi. »Jutranje temperature bodo v prihodnjem tednu predvidoma malo pod ničlo, popoldanske pa sprva do 5, od srede naprej pa od 5 do 10 stopinj Celzija.«