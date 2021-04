Čez noč fasal 3-krat dražjo najemnino

Res je sicer, da v občini Radenci potekajo številne naložbe, ki bi lahko deželo treh srčkov vrnile na stara pota razvoja in tudi slave, žal pa poskusi vrnitve turistično-vinogradniške občine med najbolj napredne in razvite lokalne skupnosti v Sloveniji ne odtehtajo nenehnih zapletov v zadnjih dveh letih, ki naj bi jih povzročal aktualni župan Roman Leljak. Posebna je zgodba enega izmed najostrejših županovih kritikov, upokojenca Jožeta Šmelca, ki na svojo nesrečo z ženo Anico in zadnjih nekaj let sinom Borutom živi v občinskem stanovanju. In kot trdi, se mu župan zdaj maščuje z oderuško najem...