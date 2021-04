Čez mejo s hitrim testom? SMS ni dovolj

Če se boste v naslednjih dneh podali prek meja in se v ta namen tudi testirali za covid-19, s katerim se boste lahko izognili karanteni v državi, v katero potujete ali se vračate, imejte v mislih, da le SMS sporočilo z rezultatom testa (morda) ne bo dovolj.Na ministrstvu za notranje zadeve svetujejo, da potniki »kot dokaz praviloma predložijo ustrezno pisno (natisnjeno) obvestilo - potrdilo zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, negativni test«.Potnik lahko sicer negativen rezultat testiranja dokazuje na več načinov, in sicer: z izročitvijo potrdila zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, lahko tudi z natisnjenim potrdilom iz portala zVEM (portal zVEM ali Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19) ali pa, izjemoma, če ne gre drugače, z negativnim rezultatom testa v obliki elektronskega sporočila na mobilni napravi.»V tem primeru mora potnik policistu prostovoljno pokazati na vpogled (ne izročiti) mobilno napravo, kjer si lahko policist ogleda sporočilo z rezultatom testa. Zaradi ugotavljanja pristnosti rezultata mora biti potnik pripravljen dokazati tudi izvor sporočila. Policist, ki izvaja kontrolo, v konkretnem primeru presodi, ali je takšno sporočilo - SMS zadosten dokaz. Če zaradi okoliščin dokaza ni mogoče upoštevati (na primer ni razvidno, ali gre za pristen SMS ali zgolj za (prirejen) posnetek zaslona, ni posredovan iz telefonske številke 051 285 886 ali kadar obstaja drug dvom, da sme policist vpogledati v mobilno napravo), potem lahko policist dokaz šteje za nezadostnega in osebo napoti v karanteno. Oseba pa lahko takšno napotitev prekliče s pridobitvijo ustreznega potrdila. V izogib takšnim situacijam zato ljudem svetujemo, da kot dokaz praviloma predložijo ustrezno pisno obvestilo,« piše na vladni spletni strani.Več o tem, kaj potrebujete za prehajanje meje s Hrvaško, preberite spodaj: