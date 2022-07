Nekdanji jadralec Jure Orel, katerega sin Liam nadaljuje družinsko tradicijo jadranja in se na jadrnici ILCA poteguje za nastop na olimpijskih igrah 2024 v Parizu, je ustanovitelj in vodja projekta Green Academy – Zelena učilnica. Projekt je namenjen ozaveščanju o odgovornosti posameznika za zmanjšanje vpliva na onesnaževanje slovenskega obalnega pasu in morja.

S poudarkom na mlajših generacijah se v obliki delavnic odvija v več različnih aktivnostih. V predavalnicah na prostem se poudarja čistočo obalnega pasu in morja ter z brošurami in s čistilnimi akcijami mlade poučuje o stanju morja ter njegove, ne preveč dobre, prihodnosti. »Gre za projekt ozaveščanja o problematiki onesnaževanja morja, predvsem s kosovnimi, plastičnimi odpadki, na zanimiv način. Naš glavni cilj je, da se bo pri mladih generacijah čut za okolje zakoreninil dovolj globoko, da bodo odgovorno ravnali z našim morjem in ne nazadnje okoljem nasploh. Čez 20 let se ne bomo imeli kje kopati, če bo trend onesnaževanja tak, kot je danes,« je povedal Jure, vodja akademije, ki se po treh letih širi tudi čez mejo.

Otroci se učijo tudi osnov jadranja. FOTO: Green Academy

Organizirano je tudi doživetje jadranja z dvema jadrnicama, med njima tudi bivši tekmovalni Veliki viharnik. Otroci osnovnih in srednjih šol se sočasno s čistilnimi akcijami pod sloganom Obala brez odpadkov je lepša seznanijo tudi z delom in s tekmovalnimi aktivnostmi na jadrnici. Enega prostih terminov so namenili tudi skupini otrok, ki jih je zbralo humanitarno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki z vodjo Lariso Štoka. Po njenih besedah enkratnega doživetja ekološkega osveščanja med jadranjem po slovenskem morju otroci ne bodo pozabili vse življenje.

Zelena akademija uspešno nadaljuje svoje poslanstvo že tretje leto. V sklopu projekta se prav v teh dneh med plovbo na jadrnici izobražuje 200 mladih učencev in športnikov, ki od blizu spoznavajo problematiko onesnaževanja morja s plastiko in z mikro plastiko. V drugem delu tako imenovane »učilnice na prostem« otroci sodelujejo še pri čiščenju dela obalnega pasu.

Ta edinstveni projekt je namenjen slehernemu posamezniku, ki ima odgovornost do okolja slovenske obale in morja. Udeležba na delavnicah in pri vseh aktivnostih je popolnoma brezplačna.