Čevapčiči strupeni, uradniki pa nič krivi

Tresla se je gora, rodila se je miš. No, še miš ne. Tako na kratko bi lahko strnili epilog afere čevapčiči, ki je sredi leta 2019 razburkala slovensko javnost. Ljubljansko okrožno tožilstvo je namreč zavrglo ovadbo zoper tedanjega generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Janeza Posedija in že nekdanjo glavno inšpektorico na upravi Andrejo Bizjak, ki jo je vložil sindikat ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z organi v sestavi. Predsednik izvršnega odbora sindikata Boštjan Štefančič pravi, da so nad takšno odločitvijo tožilke razočaran...