Četrtič v znamenju čilija in čokolade (FOTO)

Ttrg Leona Štuklja v Mariboru je tudi letos v obdobju okrog materinskega dne gostil mednarodni festival Čili in čokolada. Že četrtič so organizatorji z Mitjo Špesom na čelu predstavili več kot 30 ponudnikov izdelkov iz čilija, čokolade in drugih (visoko)kaloričnih razvad.

Smukaška šampionka Ilka Štuhec je prišla po pohorske vitamine za novo sezono.

»Ponudniki so hkrati proizvajalci, ne preprodajalci,« je ves konec tedna obiskovalcem razlagal Špes, čigar dogodek je že zdavnaj prerasel butičnost. Za veliko popestritev je bilo poskrbljeno z velikim hitrostnim tekmovanjem v jedi začinjenih perutničk. Za veliko presenečenje je poskrbela Irena Čretnik, ki je pometla z dobro pripravljeno moško konkurenco in so jo poimenovali kar rostfraj želodec.

Sive eminence mesta ob Dravi: Luj Vrbančič, Črtomir Mesarič in Tone Vogrinec.

Medtem ko je moška konkurenca lovila sapo, je Irena Čretnik počasi pometla z vsemi tekmovalci.