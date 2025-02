Četrt stoletja suhomesne uspešnice

Turistična kmetija Roštohar v vasi Selce nad Blanco, to je ob Bizeljsko-sremiški vinski cesti, je ena prvih v Posavju, ki je uradno izpeljala vse postopke ter registrirala dopolnilno dejavnost, in sicer za predelavo suhomesnih izdelkov.

»Pravzaprav je nosilka dopolnilne dejavnosti moja žena Karolina, ki se je za to odločila po izgubi dela v novomeškem Labodu. Sam pa ji ves čas, še zlasti zadnjih 12 let, odkar sem v pokoju, z veseljem sledim in pomagam,« je razodeval Jože Roštohar, ki ga z ženo pogosto videvamo na najrazličnejših dogodkih po Sloveniji, tako na glasbenih kot na kulinaričnih in vinskih, na katerih vselej poskrbita za izvrstno zakusko s svojimi suhomesnimi dobrotami.

Na Kmetiji Roštohar slovijo predvsem po suhomesnih izdelkih. FOTO: Osebni arhiv

Kmetija je odlično izhodišče za ogled štirih slapov, ki izvirajo izpod Bohorja.

Obvezna spremljava

Njuni narezki, še posebno salame, velikanke, so povsod vzbujali izjemno pozornost. »Veliko delamo s slovenskimi sommelierji, nad kakovostjo vin pa bdi sin Aleksander,« je povedal Jože. S Karolino imata še hčer Darjo, ki pa ne živi več doma. »Ker smo turistična kmetija, sprejemamo seveda tudi goste, največ 50 ljudi, otroci pa so najbolj veseli naših ponijev. Devet jih imamo ta hip. Le svinjak je trenutno prazen, a že marca bova vanj namestila nove pujske,« je dejal Jože.

»Kar je bilo v svinjaku, je trenutno v zorilnici,« se je pošalil sogovornik, ki ima v mislih predvsem suhomesne izdelke, ki jih z ženo ponujata na raznoraznih degustacijah in VIP-dogodkih po vsej Sloveniji, tudi v Planici sta že ponujala te dobrote, pa na izboru za miss Pirana, tudi na tržnici v ljubljanskem BTC.

Jože Roštohar kaže Mariji Merljak številna priznanja, ki sta jih prejela z ženo. FOTO: Osebni arhiv

45 let že izdelujejo mesnine.

Gregor Avsenik (levo) se je osebno prepričal, kako velike salame izdelujejo. FOTO: Mojca Marot

Nekoč sta bila redna gosta na Pivu in cvetju v Laškem, a tudi dandanes znata poskrbeti za pogostitve, ki so še vedno nepogrešljiva spremljava številnih glasbenih dogodkov.

Mesni čips

»Na nedavnem sejmu Alpe-Adria sva prvič ponujala, denimo, mesni čips, ki so ga zelo pohvalili še zlasti vinarji, saj se zares odlično prileže prav ob vinski kapljici,« je povedal Jože, ki je iskriv sogovornik. Priznal pa je, da delo na 14 hektarov veliki kmetiji še zdaleč ni vedno lahko in preprosto. »Tudi zato, ker je pri nas veliko podobnih kmetij, sem že zelo zgodaj spoznal, da moramo narediti nekaj unikatnega, nekaj, s čimer bomo vsaj malo izstopali,« je dodal.

In tako sta začela z ženo izdelovati salame nestandardnih dolžin in debelin, izdelujeta pa tudi take, rekli bi jim kar atraktivne narezke, ki v dolžino merijo celo več metrov, iz dobrot lahko sestavita ime slavljenca ali slavljenke ali pa dogodka, njune stvaritve zato mnogi občudujejo.

Karolina in paleta njenih dobrot FOTO: Mojca Marot

Pisani kruh, kakršnega speče gospodinja. FOTO: Osebni arhiv

A niso samo paša za oči, saj je čisto vse, kar je na njih, tudi užitno. »Žena zadnje čase peče večbarvni kruh, ki je prav tako izjemno zaželen, sicer pa kuha daleč naokoli najboljše bele koruzne žgance. Za slednje je pred leti na Bledu prejela zlato medaljo,« jo je pohvalil mož. Ob tem pa dodal, da Roštoharjevi omenjene salame, pa tudi špehovke, ki so zelo zaželene, posušeno ter pečeno slanino in druge mesne dobrote izdelujejo že 45 let. Kmetija, na katero se je Jože priženil, je tudi odlično izhodišče za ogled štirih slapov, ki izvirajo izpod Bohorja, ter apnenice, peči, v kateri so nekoč žgali apno.

Pa še to: Roštoharjeva ravno letos zaznamujeta 25 let uspešne zgodbe, ki sta jo začela pisati na svoji kmetiji.