Četrt stoletja poklicnih gasilcev

Povezovanje je bilo nujno zaradi izobraževanja in izmenjave izkušenj.

Zabeležili so več kot 16.000 dogodkov, članice pa več kot 9000 intervencij.

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev (ZSPG) je lani praznovalo četrt stoletja delovanja. Ob osamosvojitvi naše države poklicni gasilci pri nas še niso bili povezani, a je bila ideja o tem na strokovni ravni prisotna že dlje, saj so se zavedali, da lahko le tako odpravijo pomanjkljivosti v izobraževanju, izmenjujejo izkušnje z intervencij in vaj ter analizirajo večje intervencije po Sloveniji.V 13 mestih po Sloveniji so ustanovljene poklicne gasilske enote, katerih glavna prednost je, da zagotavljajo minutni izvoz s taktično določenim moštvom in vozili. Prav tako so prisotni v zahtevnejših industrijskih obratih, na letališčih in v pristanišču, kjer skrbijo za požarno varnost in izvajajo operativne naloge. Predvsem pa so zaslužni, da v njihovih obratih ni velikih požarov in ekoloških nesreč. »V prihodnje si bo naša organizacija prizadevala za posodobitev zakona o gasilstvu, saj ga potrebujemo tudi poklicni gasilci. Želimo ga približati aktualnim izzivom, tudi v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem in kariernim sistemom. Nedavni požari v industriji nas opominjajo, kako potrebni so poklicni gasilci v industriji,« pravi predsednik ZSPGSicer pa so poklicne gasilske enote, poleg rednih intervencij, ob epidemiji covida-19 izvajale tudi naloge, neposredno povezane z odzivom na epidemijo. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je vse enote opremila z osebno zaščitno opremo, ki jim je omogočala varno posredovanje tudi pri nalogah dezinfekcije objektov, vstopnih točk zdravstva, zdravstvene opreme in vozil. Prav tako so v URSZR, na pobudo ZSPG, financirali nabavo hladnih zamegljevalnikov za vse poklicne gasilske enote širšega pomena, ki imajo tudi koncesijo za nevarne snovi.