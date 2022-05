Na Gorenjskem je zavladala prava narcisomanija. Na začetku maja so se južna pobočja Karavank nad Jesenicami kot vsako leto začela odevati v belo barvo, prav te dni pa se cvetenje divjih belih narcis (Narcissus poeticus), ki jim domačini rečejo ključavnice, iz nižjih leg pomika proti 1835 metrov visokemu vrhu Golice. Trenutno so v popolnem razcvetu narcise na travnikih okoli vasic Plavški Rovt in Planina pod Golico, a že danes ali jutri se bodo verjetno odprli tudi tisočeri popki na vršnem delu narcisne kraljice Golice. Tudi še junija Z razcvetanjem narcis so začela pregorevati tudi družabna...