Ceste niso obnovili celih 40 let (FOTO)

Po več kot 40 letih so na svoj račun končno prišli tudi vozniki na cesti Parje–Palčje–Juršče. Pred tedni se je namreč le začela njena obnova. A, kot so nas opozorili nekateri domačini, nikakor ne v takšni obliki, kot so pričakovali. »Lepo prosim, pridite pogledat cesto, o kateri ste pisali pred dvema letoma! Kaj sedaj delajo z denarjem Morsa (ministrstvo za obrambo, op. a.). Namesto da bi cesto v celoti prenovili, zgolj flikajo luknje. Takoj je treba ukrepati,« je povedal Valter Šajn. Cesta, ki pri Parjah zavije z glavne prometnice med Pivko in Knežakom in jo poleg Slo...