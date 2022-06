Ceste bodo polne pločevine: preverite, kdaj in kje bi lahko čakali

Ob začetku šolskih počitnic in jutrišnjem državnem prazniku je pričakovati zastoje na glavnih prometnicah. Promet bo povečan predvsem od Avstrije proti Hrvaški ter proti morju in turističnim krajem po Sloveniji.

Za čas turistične sezone, to je od 24. junija do 5. septembra, so pri Darsu pripravili prometni koledarček za prometno obremenjene dneve v poletju. Z rdečo so podčrtani najbolj obremenjeni dnevi. Takrat se na pot pripravite še bolj kot po navadi: preverite stanje na cestah, pripravite si dovolj zaloge vode, gneči pa se lahko izognete z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov.

Prometni koledarček. FOTO: Promet.si

V času turistične sezone sicer na avtocestah velja omejitev prometa vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih od 8. do 22. ure.

Katere ceste so zaprte

A1 in H6, primorska avtocesta in primorska hitra cesta

Zaradi ureditve južnega dela obvoznice bo zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra do 24. junija. Obvoz je preko priključka Logatec.

A3, Fernetiči–Gabrk

Do 28. junija bo za ves promet zaprt priključek Fernetiči proti Italiji. Obvoz je preko priključka Sežana zahod. Prav tako je v isti smeri na odseku Sežana zahod–Fernetiči zaprt prehitevalni pas.

A1, štajerska avtocesta

Do 24. junija bo zaprt bencinski servis na počivališču Lukovica proti Mariboru. Počivališče je odprto.

Druge ceste

V Ljubljani bo zaprta Bleiweisova cesta med Šubičevo ulico in Celovško cesto od sobote, 25. 6., od 9. ure do nedelje, 26. 6., do 16. ure.