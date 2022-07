Rušilni veter na primorki, škoda je velika (FOTO)

Močni sunki vetra so danes na območju Brezovice rušili in podirali drevesa. Več jih je padlo tudi na avtocesto. »Na primorski avtocesti sta zaradi podrtega drevja zaprta vozni in počasni pas pred priključkom Brezovica proti Kopru. Zaradi vejevja na cestišču je promet oviran tudi pred Brezovico proti Ljubljani. Nastaja zastoj v obe smeri, ustvarite reševalni pas!« poroča prometnoinformacijski center. Oglejte si fotografije s terena.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je bilo do zdaj najhujše v Ljubljani, Železnikih, Škofji Loki, prizaneseno pa ni bilo niti občini Dobrova - Polhov Gradec. Več v članku: Slovenijo zajela močna neurja, težave tudi na avtocesti.