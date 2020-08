Česa takega na meji s Hrvaško še ni bilo

Imejte pripravljena dokazila



Mejni prehodi na naši južni meji. FOTO: Policija

Hrvaška je na rdečem seznamu, če se tja odpravljate danes ali v prihodnjih dneh in ne sodite med izjeme , boste ob vrnitvi v Slovenijo na meji prejeli odločbo o 14-dnevni karanteni. Marsikdo zato že išče načine, kako bi se odločbi izognil. Ker je na Hrvaškem še veliko slovenskih turistov, je pričakovati gnečo in prizore, kakršnih še na naši južni meji nismo videli.Preberite tudi:Policija bo na mejnih prehodih na zunanji meji kot tudi na kontrolnih točkah na notranji meji izvajala naloge v enakem obsegu kot do zdaj. V postopkih bodo policisti ugotavljali, od kod osebe prihajajo, preverjala se bodo dokazila o bivanju v drugih državah, so na Generalni policijski upravi odgovorili na vprašanje, kako nameravajo preprečiti izigravanje sistema, na primer tako, da bi se ob vrnitvi zapeljali iz Hrvaške na Madžarsko in iz naše vzhodne sosede vstopali v Slovenijo.»Potnike pozivamo, da imajo pripravljena ustrezna dokazila o bivanju v drugih državah, saj se postopek na mejnem prehodu s tem skrajša. Preverjanje bivanja v drugih državah bo policija lahko opravila tudi pri sosednjih varnostnih organih. V primerih, ko oseba ne bo mogla ustrezno dokazati bivanja, se bo dosledno upošteval odlok slovenske vlade,« kar pomeni, da bo sledil odlok o karanteni. Osebe, ki tranzitirajo območje Slovenije, morajo za vstop v Slovenijo izpolnjevati splošne pogoje za vstop, tranzit pa opraviti v največ 12 urah, kot to določa zakonodaja.Preberite tudi:Mejni nadzor, tako pri vstopu kot izstopu, se bo izvajal v skladu z zakonodajo. Mejni prehodi bodo odprti po vnaprej določenem obratovalnem času.Policija bo na mejnih prehodih z organizacijskimi ukrepi zagotavljala optimalno število odrtih stez in s tem pretočnosti prometa. »Skupaj z delavci ministrstva za zdravje bomo z okrepljenimi ekipami naredili vse, kar je v naši moči, da ne bo prihajalo do zamud pri izdajanju in vročanju odločb in zastojev na mejah,« zagotavljajo, potnikom pa svetujejo, da pred potovanji preverijo čakalne dobe na mejnih prehodih in izbirajo manj obremenjene.Na meji s Hrvaško je 57 mejnih prehodov, od tega 32 za mednarodni promet in 25 obmejnega.