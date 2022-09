Cerkev z osveženo podobo (FOTO)

V nedeljo je potekalo žegnanje pri Novi Cerkvi. Slovesnost pa je sovpadala z godom Žalostne matere Božje. Blagoslov obnovitvenih del tamkajšnje podružnične cerkve je opravil Andrej Sotler, dosedanji župnik, v somaševanju Jožeta Petka in Benjamina Mlakarja. Slovesnost je ovekovečil domači cerkveni pevski zbor pod vodstvom Marte Trafela, na orgle je zaigral Maks Feguš.

Po maši je potekala telovska procesija, kakršna je bila nekoč in kot se je spominjajo le najstarejši. Postavljeni so bili trije oltarji. Na zvonove je pritrkoval Stanko Glažar. Po slovesnosti je sledilo prijetno druženje ob zakuski in nazdravljanju uspešno zaključenim delom.

Župnija se lahko pohvali s kar štirimi prelepimi cerkvami. Pred leti je bila obnovljena župnijska cerkev. V poletnih mesecih pa so potekala obnovitvena dela na podružnici Žalostne matere Božje pri Novi Cerkvi, ki je najmlajša cerkev v trojiški župniji. Zgradili so jo ptujski minoriti na svojem posestvu Gojkova v Stanošini. Graditi so jo začeli leta 1742. Še vedno hrani ostanke prvotne opreme. Oltar in notranjost cerkve sta zelo spremenjena od prvotne podobe. Zvonik stoji za glavnim oltarjem in je 16 metrov visok.

Prišlo je veliko faranov.

Pred skoraj dvajsetimi leti so obnovili tako notranjost kot zunanjost. Mojstri v notranjosti so naredili celotno obnovo električne instalacije, novo razsvetljavo, novo ozvočenje, gradbena dela za novi plato oltarja, polaganje kamna v prezbiteriju, pleskarska dela v notranjosti in deloma zunaj, narejena je nova oglasna vitrina, montaža križevega pota in ureditev okolice. Vsa dela so potekala pod budnim očesom patra Sotlerja in ključarja Zvonka Mlakarja s sinom Boštjanom in ženo Suzano. Tudi novi duhovnik Petek je pripomogel pri izvajanju del. Na novi prezbiterij je postavil tudi čudoviti ambon.