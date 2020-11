Cerkev pomazali z lastnimi iztrebki

»Saj smo bili tudi mi mladi, a kaj takega ...« Tako so domačini na Mirni ogorčeni nad vandalizmom, ki so mu bili priča v minulih dneh. »Skupina mladoletnikov, vsaj trije skuterji. Preden je Mirno popolnoma prekrila noč, so razbijali po tribunah. Škodo bo pokazal jutrišnji dan, danes so se razbežali v različne smeri. Če je kdor koli kaj videl ali morda ve, katera skupina mladoletnikov zadnje dni dela škodo po Mirni, naj pokliče na 113 ali anonimno na 080 1200. Starši, katerih otroci imajo doma skuterje, pa preverite, ali so doma in kje in s kom se družijo. Ustavimo vandalizem!« je bil eden od pozivov, ki so se pojavili na ...