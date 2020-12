Cerkev plačala kazen zaradi kršitve

Katoliška cerkev v Sloveniji je poravnala globo, ki jo je prejela zaradi prekoračitve dovoljenega števila vernikov na maši na praznik Marijinega vnebovzetja na Brezjah.



Slovensko Marijino narodno svetišče na Brezjah je 15. avgusta letos, organiziralo slovesno sveto mašo z navzočnostjo vernikov. Na Brezjah se je takrat zbralo okoli 3000 ljudi. V Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so na spletni strani spomnili, da je bilo dovoljeno število vernikov takrat omejeno na 500 oseb z dovoljenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaradi te prekoračitve je bil posledično sprožen zdravstven inšpekcijski nadzor.



Zdravstveni inšpektorat je pred dvema dnevoma ugotovil navedeno kršitev in izdal plačilni nalog v višini 4000 evrov za pravno osebo in 400 evrov za zakonitega zastopnika. »Katoliška cerkev spoštuje odločitev zdravstvenega inšpektorata in je poravnala globo. V izogib prihodnjim globam Slovenska škofovska konferenca poziva vse duhovnike in vernike, da dosledno spoštujejo navodila pristojnih državnih in cerkvenih ustanov,« so še zapisali pri SŠK.



Udeležba na slovesni sveti maši je bila sicer manjša kot prejšnja leta, ko so beležili po več kot 5000 obiskovalcev, 15. avgusta pa so jih na osredji maši našteli med 3000 in 3200. Romarji na veliki šmaren na Brezje prihajajo preko celega dne. V svetišču pa so v skladu z navodili SŠK uvedli več ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Na trgu so omejili število stolov in jih namestili na ustrezno razdaljo ter udeležence pozvali, naj tudi vsak sam poskrbi za varno razdaljo. Ob vstopu v baziliko pa sta bila obvezna uporaba mask in razkuževanje rok.