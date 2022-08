Poletje je čas prestopov in selitev. Pa ne le v športnih logih, takrat tudi duhovniki menjajo fare. S 1. avgustom je bilo kar 151 sprememb pri duhovnikih; eni so se upokojili, drugi dobili v soupravljanje še kako dodatno župnijo, spet tretji drugo službo v cerkvi, večina pa je bila premeščenih. Kar 46 sprememb beležijo v ljubljanski nadškofiji, 40 v celjski škofiji, 27 v mariborski, po 15 v koprski in novomeški, osem pa v murskosoboški škofiji. Faranom te selitve niso vedno pogodu. Zamenjal bo vojaškega vikarja Ob pomanjkanju duhovnikov, letos so našteli le štiri novomašnike, trije prihajajo...