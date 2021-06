Cepljenje za nenaročene v Celju danes odpade, v Krškem bo

»Ker so včeraj v cepilnem centru ZD Celje zaradi izjemnega navala porabili tudi cepivo Moderne, predvideno za današnje cepljenje nenaročenih, danes cepljenja za nenaročene osebe ne bo,« so sporočili iz ZD Celje. Dodali so, da bodo o novih morebitnih terminih za nenaročene osebe obveščali sproti.Danes bo cepljenje za nenaročene po zgledu iz Celja potekalo v šotoru na parkirišču za ZD Krško, med 15. in 17. uro. Posamezniki se bodo lahko cepili s cepivom Janssen. Več o tem v članku Velika želja po cepljenju: v Celju so jo uresničili vsem, sledi Krško Kakšna gneča je bila v sredo na cepilnem mestu v Celju, ko so cepili s Pfizerjevim cepivom, poglejte v članku Podoba iz Celja, kjer so si mnogi želeli biti cepljeni (VIDEO)