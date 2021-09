Cepljenje proti covidu 19 kljub velikemu številu protiteles?

Kljub prebolelosti je lahko serološki test negativen

Mnogi, ki so preboleli covid ali pa o tem niso prepričani (ker so ga preboleli brez simptomov), se odločajo, da preverijo raven svojih protiteles. A kot je stroka že večkrat javno poudarila, ti testi nimajo nobene veljave v zvezi z dokazovanjem prebolevnosti in imunosti proti covidu. Poleg tega pa so se v javnosti pojavile tudi informacije, da cepljenje naj ne bi bilo priporočljivo ob visoki ravni protiteles. Tudi to so na NIJZ in ministrstvo za zdravje odločno zanikali in jasno sporočili: prebolevnik se lahko cepi takoj po preboleli bolezni.»Cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker so osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni). Dosedanji podatki kažejo, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 8 mesecih dokazano prebolele covid-19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju. Če je minilo več kot 8 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje,« so v priporočilih za cepljenje zapisali (nelektorirano) na NIJZ.Na ministrstvu za zdravje pa so ob tem poudarili, da je vodja vladne svetovalne skupine za covid 19»že večkrat odgovorila, da testiranja s serološkimi testi ne priporočamo, ker koncentracija protiteles ne korelira s stopnjo zaščite, zato vsem, ki so covid 19 preboleli, svetujemo, da se cepijo. Protitelesa, ki se dokazujejo s komercialnimi testi, so samo dokaz, da smo bili v stiku z virusom, ne povedo pa nam nič, kakšna je stopnja zaščite pred ponovno okužbo, zato se pri nas trenutno ne predvideva, da bi se izdajala potrdila o prebolevnosti na osnovi določitve protiteles.«Tudi na NIJZ pojasnjujejo, da test prisotnosti protiteles na covid-19 ni diagnostični test, zato ne gre za neposredni dokaz o zaščiti pred okužbo s sars-cov-2, ampak nakazuje to, da je oseba bila s tem virusom v stiku. »Če bi želeli meriti dejansko zaščito imunosti na covid-19, bi morali pogledati specifična protitelesa, ki jih imenujemo nevtralizacijska protitelesa. Poleg tega je pomembno omeniti, da ima lahko oseba, kljub prebolelemu covid-19 serološki test negativen.«