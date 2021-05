Cepljenje »mularije« - da ali ne? Fafangel odgovarja

Potem ko je cepivo postalo dostopno tudi za splošno populacijo, se stroka že usmerja v cepljenje tudi mlajših od 18 let. Svoje mnenje o tem je z zapisom na Twitterju podal tudi vodilni epidemiolog v državi . Od odzivu na novico Evropske agencije za zdravila (EMA), da bo odslej Pfizerjevo cepivo odobreno tudi za otroke med 12. in 15. letom je med drugim zapisal, da smo tako še korak bližje koncu epidemije.Eden od sledilcev pa ga je ob povprašal tudi za mnenje: »cepljenje mularije - da ali ne?« in ali je lahko cepljenje za mlade nevarno. Fafangel mu je odgovoril, da vsekakor podpira cepljenje mladih. »Če bi bila moja hčerka toliko stara bi jo cepil. Zaščitimo otroke, šole bodo lažje odprte in epidemija se bo težje širila. Varnostni profil kot pri starejših. Samo dobro izhaja iz takšne odločitve. V samo odločitev pa bi vključil ta mlade kar se le da,« je zapisal.