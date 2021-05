Cepivo za vse? Beovićeva o tem, kdo bo vseeno imel prednost

Inšpekcija dovoljevala le cepljenje prioritetnih skupin

Ali cepljeni lahko širijo virus?

Tudi od ponedeljka, ko bo po napovedih steklo cepljenje proti covidu 19 za vse odrasle, mlajše od 50 let, bodo še vedno prioritetno cepili starejše in ranljive skupine, možno pa bo tudi cepljenje mlajših, je pojasnila vodja svetovalne skupine za cepljenjePredsednik vladeje danes na twitterju napovedal, da bo od ponedeljka steklo cepljenje mlajših od 50 let. Beovićeva, kot je dejala v današnji izjavi za medije, podrobnosti Janševe izjave ne pozna, a po njenih besedah ne gre za spremenjeno strategijo cepljenja. Tako prioriteta še vedno ostaja cepljenje starejših in bolj ranljivih. »Vsi starejši od 50 let morajo res terjati cepivo od cepilnih centrov in svojih zdravnikov.«Glede na izkušnje s cepljenjem v zadnjih tednih bodo po njenem mnenju potrebni dodatni napori, da bodo te ranljive skupine posebej vabljene na cepljenje in bodo imele na dnevni ravni prednost pred mlajšimi, ki bodo prijavljeni na cepljenje. To bo omogočala nova aplikacija, ki jo je danes predstavil minister za zdravjeBeovićeva je povedala, kdaj konkretno lahko mlajši pričakujejo vabilo na cepljenje. Na vrsti bodo, če tisti dan ne bo pacientov iz ranljivih skupin, pri čemer meni, da bo treba še vedno vabiti na cepljenje po prioritetah. »Če se bo zgodilo, da bo ta, ki bi bil naslednji na vrsti, star 40 let, bo lahko cepljen.« Doslej je bila namreč težava v tem, da je inšpekcija dovoljevala samo cepljenje prioritetnih skupin in so cepiva ostajala neporabljena.Na vprašanje, kdaj pričakuje precepljenost prebivalstva, je Beovićeva odgovorila, da bi bilo to glede na obljubljene dobave cepiv mogoče v dveh mesecih, če prištejemo še prebolevnike, ki še ne bodo cepljeni. Glede prebolevnikov sicer meni, da pri njih zadošča en odmerek cepiva, in sicer do osmega meseca po začetku bolezni. Po osmih mesecih pa sta potrebna dva odmerka cepiva, pri čemer se to lahko spremeni, če bi prišli do spoznanja, da je zaščita po preboleli bolezni daljša. O morebitni potrebi po tretjem odmerku cepiva pa pravi, da morda po letu dni od prvega odmerka cepiva. V Veliki Britaniji denimo napovedujejo, da bodo jeseni s tretjim odmerkom cepili starejše od 50 let.Glede tega, ali cepljeni lahko širijo virus, Beovićeva pravi, da to vprašanje še ni jasno, po dosedanjih podatkih pa zaščito pred tem, da bi se virus sploh pojavil na površini sluznice zgornjih dihal, bolje nudijo mRNK-cepiva. Vektorska cepiva so, kot kaže, uspešnejša za preprečevanje okužb spodnjih dihal. A ob tem glede na podatke po svetu meni, da širjenje virusa med cepljeno populacijo ni tako velik problem.Glede aktualnega stanja epidemije pa pravi, da trenutno zelo upada število hospitaliziranih in tudi pozitivnih testov je bilo danes nekoliko manj. V Sloveniji so sicer v sredo v 4228 testih PCR potrdili 774 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 18,3 odstotka. V bolnišnicah zdravijo 551 covidnih bolnikov, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 139. V sredo so v bolnišnicah umrli trije covidni bolniki.Rumeno fazo bi tako po oceni Beovićeve lahko dosegli do 20. maja, »če se ne bomo preveč sprostili«. V strokovni skupini pa si po njenih besedah želijo, da bi tudi v rumeni fazi druženja in dejavnosti pogojevali s cepljenjem, prebolelostjo ali testiranjem.