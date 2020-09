Cepivo proti gripi ne ščiti pred korono

Dr. Bojana Beović, vodja strokovne komisije za covid-19, vsekakor svetuje cepljenje proti gripi.

Pnevmokokne okužbe

Hkrati je pri starejših osebah in kroničnih bolnikih po prepričanju epidemiologov priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Te so lahko pri odraslih zelo hude. Pri otrocih je npr. najpogostejša t. i. pnevmokokna okužba vnetje srednjega ušesa, pri odraslih pljučnica. Pnevmokoki povzročajo še okužbo krvi (bakteriomija, sepsa) in vnetje možganskih ovojnic oz. meningitis, ki se lahko končajo tudi s smrtjo.

Širila se bosta gripa in covid-19

Še kak mesec je do takrat, ko bomo v državi predvidoma začeli cepljenje proti gripi, nalezljivi bolezni, ki pomeni veliko grožnjo javnemu zdravstvu. Epidemiologi in drugi, vpeti v odločanje o ukrepih, povezanih z gripo in tudi epidemijo koronavirusa, pa že nekaj časa poudarjajo, da bo letos cepljenje pomembnejše kot kdaj prej.V javnosti se je zelo razširilo mnenje, da če se cepimo proti gripi, potem se za covid-19 skoraj ne bo treba, saj bi naj bili že s prvim zaščiteni. Seveda, ob predpostavki, da bo cepivo zoper covid-19 na voljo še v času gripe.Nekatere ankete in napovedi kažejo, da se bo letos proti gripi cepilo več ljudi kot pretekla leta. Ko je znano, je precepljenost proti gripi v Sloveniji izjemno slaba in smo na repu evropskih držav. V sezoni 2018/19 se je cepilo le 4,5 odstotka prebivalcev in 12,8 odstotka starejših od 65 let, medtem ko je cilj Svetovne zdravstvene organizacije vsaj 75-odstotna precepljenost.Tudi infektologinja dr., vodja strokovne komisije za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, pravi, da letos infektologi vsekakor svetujejo cepljenje proti gripi, saj bo tako zmanjšano število bolnikov, ki bodo jeseni potrebovali zdravstveno obravnavo.Ker obstaja možnost, da bi v sezoni z gripo 2020/2021 dobili tudi cepivo proti novemu koronavirusu (covid-19), se zastavlja vprašanje, ali je cepljenje proti obema boleznima združljivo oz. kaj bi za človeški organizem pomenilo, če bi se nekdo hkrati cepil proti gripi in proti covidu-19?Mag.z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o kompatibilnosti cepiv oziroma cepljenj proti različnim sezonskim boleznim, kot so na primer gripa, pnevmokokne okužbe ter druge nalezljive bolezni, za katere se priporoča, pravi, da se različna cepiva lahko daje sočasno, vendar na različna mesta, razen če ni drugače navedeno v navodilu proizvajalca. Nobenega dokaza ni, da bi inaktivirana, torej mrtva cepiva vplivala na imunski odziv drugih inaktiviranih ali živih. V praksi se najpogosteje izvaja cepljenje z dvema cepivoma hkrati.»Med pandemijo covida-19 je zelo pomembno zmanjšati breme okužb dihal za zaščito ranljivih skupin, zdravstvenega sistema in drugih nujnih služb. Čeprav ni možno z gotovostjo napovedati, kakšna bo letošnja sezona gripe in drugih povzročiteljev prehladnih obolenj ter kakšna bo epidemiološka situacija covida-19 jeseni in pozimi, je verjetno, da se bodo širili tako gripa kot covid-19 in druga prehladna obolenja. Zato bo bolj kot kdaj prej pomembno, da se čim več ljudi zaščiti proti gripi. Predvsem je to pomembno za skupine, pri katerih lahko poteka težje, z zapleti. Torej za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke od šestih mesecev do dveh let starosti, nosečnice ter za osebe z izrazito povečano telesno težo. Stroške cepljenja proti gripi za navedene skupine bo v celoti krilo obvezno zdravstveno zavarovanje. Tista proti covidu-19 so za zdaj še v fazi raziskav in še ni jasno, katero se bo izkazalo za dovolj varno in učinkovito za množično uporabo ter kdaj bo na voljo. Ko bo na voljo, bodo znana natančnejša navodila glede odmerjanja in načina uporabe cepiva,« še pojasnjuje mag. Eva Grilc z NIJZ, kjer odločno poudarjajo, da se s cepljenjem proti gripi zaščitimo pred okužbo z virusi gripe, katerih antigene vsebuje cepivo. Vendar to ne ščiti pred okužbo z virusom SARS-CoV-2.Je pa že zdaj okvirno jasno, katere bodo prednostne skupine za morebitno skorajšnje cepljenje proti covidu-19. Mag. Eva Grilc o tem pove: »Prednostne skupine bodo dokončno dorečene, ko bodo na voljo natančnejši podatki glede cepiva (npr. učinkovitosti in varnosti pri določenih skupinah prebivalcev), v splošnem pa je zaščita pred okužbo z virusom SARS-CoV-2 še posebno pomembna za starejše, kronične bolnike, zdravstvene delavce, zaposlene v socialnovarstvenih zavodih ter drugih nujnih službah.«