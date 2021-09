Cepivo proti covid 19: ne boste verjeli, koliko smo ga že morali odpisati

Primerjava: Pfizer in Astrazeneca

V Sloveniji se uvajajo nova PCT-pravila, ki menda že dajejo prve rezultate. Kot smo izvedeli, je bilo včeraj precej več povpraševanja po cepljenju proti covidu 19. Iz Maribora so javili celo, da jim je zmanjkalo enega od cepiv V Sloveniji je trenutno z vsemi odmerki cepljenega 44,5 odstotka prebivalstva, kar je precej nizek odstotek glede na druge države EU. Cepivo nam ostaja in do danes smo zavrgli že več tisoč doz cepiva, najpogosteje – ker jim je potekel rok uporabe. Če smo natančni: po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) odpadnega cepiva je že več kot 25 tisoč doz.Na slovenskem trgu zaenkrat cepimo s štirimi cepivi in sicer proizvajalcev Pfizer/BionTech (Comirnaty), AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna (Spikevax) in Johnson & Johnson (Janssen). Po podatkih s spletne strani cepimose.si, je Slovenija nabavila največ Pfizerjevega cepiva, sledijo Vaxzevria, Spikevax in Janssen. A graf pri cepivu proizvajalca AstraZeneca je sila nenavaden: če cepivo dobavljamo, bi se krivulja morala le povečevati. A se ne. Zaznati je tri odklone navzdol. Razlog? Zelo verjetno donacije cepiv. Slovenija je namreč iz svojih skladišč v tujino poslala skoraj pol milijona doz cepiv, izključno Vaxzevrio. Tako smo junija letos v Egipt poslali 250.000 doz, julija 48.000 v Bosno in Hercegovina in septembra 150.000 doz na Zelenortske otoke.Ne glede na omenjene donacije, smo precej cepiva morali tudi zavreči. Z daleč največjim naskokom prednjači AstraZeneca: od 25.020 odpadnih cepiv je kar 22.640 doz njenih (prek 90 odstotkov). Sledijo Moderna, 1810 doz, Pfizer, 510, in Janssen, 60.Kaj je razlog, da smo toliko AstraZenece donirali in odpisali? Zelo verjetno (ne)interes zanjo. Po podatkih s spletne strani cepimose.si, smo od 9. julija, ko smo porabili 306.228 odmerkov AstraZenece, do 19. septembra uspeli v promet spraviti le okoli 15 tisoč doz cepiva. Če primerjamo s Pfizerjevim cepivom: do 12. julija smo porabili 1,013 milijona doz cepiva, do 13. septembra pa že 1,26 milijona.