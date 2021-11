Cepivo Pfizerja za otroke od 5 do 11 let pride decembra

Ema je odobrila uporabo Pfizerjevega cepiva za otroke, stare od 5 do 11 let. Ali bomo to cepivo uporabljali tudi v Sloveniji, se bo odločila naša stroka. Minister Janez Poklukar je povedal, da je NIJZ cepivo že naročil in da ga pričakujejo v decembru. Po poročanju RTVS so naročili 60.0000 odmerkov.

Na NIJZ pojasnjujejo, da bo Pfizerjevo cepivo za mlajše od 12 let imelo drugačno koncentracijo kot cepivo, ki je namenjeno starejšim. Koncentracija cepiva v stekleničkah, ki bodo na voljo otrokom, starim od 5 do 11 let, bo trikrat manjša. Odmerek, namenjen mlajšim od 12 let, pa bo nekoliko manjši – vseboval bo 0,2 mililitra cepiva. Odrasli in starejši od 12 let prejmejo 0,3 mililitra cepiva.

Ema je odobritev obrazložila s tem, da so tudi v starostni skupini od 5 do 11 let učinki cepiva večji od morebitnih tveganj. Stranski učinki so podobni kot pri odraslih. Zdaj mora o cepivu odločiti še Evropska komisija, potem pa se lahko vsaka članica EU sama odloči o uporabi.